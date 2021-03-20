بإطلالة صباحية.. «الأسود» يسيطر على أخر ظهور لصبا مبارك بصحبة كلبها

- تسريحات شعرها



نشرت الفنانة صبا مبارك صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام" وهي بصحبة كلبها.وظهرت صبا وهي مرتدية بنطلون من الجلد باللون الأسود ومعه "كب أسود" وتركت شعرها منسدلا، واعتمدات على مكياج خفيف يتناسب مع إطلالتها الصباحية.وتعتبر مبارك من أنشط الفنانات عبر "السوشيال ميديا"، حيث أنها تنشر عدد كبير من الصور، وتظهر دائما بالمظهر العصري وهي تتميز باختيارتها المميزة.دائما ما تفضل الظهور بشعرها المنسدل الطويل وتعتمد على المكياج الخفيف، ونصحبكم مع مجموعه من أخر ظهور لها على "إنستجرام".