تعرف إلى الأم المثالية في مطروح 2021

كشف مصدر اختيار المهندسة سهير السيد إبراهيم، ابنة محافظة مطروح، من ضمن أسماء الأمهات المثاليات، والتي سيتم إعلان قائمة بهم اليوم وتكريمهم غدًا.يذكر ان وزاره التضامن الاجتماعي ستعقد مؤتمر صحفى ظهر اليوم؛ لإعلان قائمة أسماء الأمهات المثاليات لهذا العام.وأكدت نائب محافظ مطروح، خلال ندوة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، على اهتمام الدولة بقضايا المرأة والعمل على تنمية قدراتها وتمكينها في كافة المجالات، مشيدة بدور المرأة بمطروح وجهودها في المجتمع سواء عاملة أو طبيبة أو معلمة وغيرهن من المهن والأعمال حتى في أقصى التجمعات الصحراوية في رعاية أسرتها وأبنائها.وأشارت دينا عثمان إلى جهود المحافظة وما يبذل من أجل النهوض بحياة المرأة وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، مع تقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام من أجل تمكينها في مواقع العمل وتولي قيادات عدد من الجهات والإدارات، مؤكدة أهمية وعى الفتيات بدورهن من أجل صنع مستقبل أفضل لهم وتنمية مهاراتهن التعليمية والتدريبية للقدرة على بذل مزيد من جهود خدمة المجتمع من والارتقاء بمكانتهن للحصول على المواقع والمكانة المرموقة.