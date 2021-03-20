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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعرف إلى الأم المثالية في مطروح 2021

السبت 20/مارس/2021 - 10:02 ص
الأم المثالية في
الأم المثالية في مطروح
ياسمين شعيب
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كشف مصدر اختيار المهندسة سهير السيد إبراهيم، ابنة محافظة مطروح، من ضمن أسماء الأمهات المثاليات، والتي سيتم إعلان قائمة بهم اليوم وتكريمهم غدًا.

يذكر ان وزاره التضامن الاجتماعي ستعقد مؤتمر صحفى ظهر اليوم؛ لإعلان قائمة أسماء الأمهات المثاليات لهذا العام.

وأكدت نائب محافظ مطروح، خلال ندوة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، على اهتمام الدولة بقضايا المرأة والعمل على تنمية قدراتها وتمكينها في كافة المجالات، مشيدة بدور المرأة بمطروح وجهودها في المجتمع سواء عاملة أو طبيبة أو معلمة وغيرهن من المهن والأعمال حتى في أقصى التجمعات الصحراوية في رعاية أسرتها وأبنائها.

وأشارت دينا عثمان إلى جهود المحافظة وما يبذل من أجل النهوض بحياة المرأة وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، مع تقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام من أجل تمكينها في مواقع العمل وتولي قيادات عدد من الجهات والإدارات، مؤكدة أهمية وعى الفتيات بدورهن من أجل صنع مستقبل أفضل لهم وتنمية مهاراتهن التعليمية والتدريبية للقدرة على بذل مزيد من جهود خدمة المجتمع من والارتقاء بمكانتهن للحصول على المواقع والمكانة المرموقة.

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