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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موقع دعم مصر الرقمي لإضافة أفراد الأسرة

السبت 20/مارس/2021 - 11:02 ص
موقع دعم مصر الرقمي
موقع دعم مصر الرقمي
شيماء حسين
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احتل رابط موقع دعم مصر الرقمي لإضافة أفراد الأسرة محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، حيث حظى على أعلى نسبة مشاهدة عبر المنصات الإلكتروني من قبل الراغبين في إضافة أبناؤهم إلى البطاقة التموينية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية إضافة أفراد جدد للبطاقة التموينية إلكترونيا والأوراق المطلوبة للتقديم

رابط موقع دعم مصر الرقمي لإضافة أفراد الأسرة

في إطار خطة الحكومة بتقديم خدمات الالكترونية المواطنين خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يجبر الجميع على التباعد الاجتماعي لتجنب انتشار العدوى، أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن استخدامه للراغبين في الحصول على أي خدمة تموينية مثل استخراج بطاقة التموينية أو استخراج بدل فاقد أو ضم أفراد جدد أو فصل أحد الأفراد من البطاقة دون الحاجة إلى الذهاب إلى أحدى مقرات مكاتب التموين والتجارة الداخلية والتزاحم في الطوابير للتعامل مع الموظفين لإنهاء الإجراءات. 

خطوات ضم أفراد جدد للبطاقة التموينية إلكترونيا

يمكن للراغبين من أصحاب البطاقات التموينية في ضم أبناءهم إلكترونيا إتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر الرقمي من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة خدمات تموينية 

الضغط على نوع الخدمة المطلوبة ( ضم أفراد جدد)

كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، العنوان ...)

كتابة بيانات الراغب في ضمه كاملة 

كتابة صلة القرابة بين صاحب البطاقة التموينية والمراد ضمه 

الضغط على كلمة إرسال الطلب

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الأوراق المطلوبة لضم أفراد جدد للبطاقة التموينية إلكترونيا

يمكن استخدام رابط موقع دعم مصر الرقمي لإضافة أفراد الأسرة وتحميل الأوراق التالية عبر الموقع دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقرات مكاتب التموين والتعامل مع الموظفين مباشرة:-

أصل بطاقة التموين 

بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية

صورة شهادة ميلاد الراغب في ضمه

المستندات التي تثبت صلة القرابة بين صاحب البطاقة التموينية والمراد ضمه.

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