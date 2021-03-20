422 إصابة جديدة بكورونا فى جورجيا

سجلت السلطات الصحية في جورجيا اليوم السبت، 422 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 276 ألفا و89 حالة على مستوى البلاد.وذكرت صحيفة (برس نيوز) الجورجية - على موقعها الإلكتروني - أن حصيلة الوفيات بلغت 3691 حالة؛ عقب تسجيل 8 وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت أيضًا أن عدد الحالات النشطة بلغ 3717 حالة على مستوى البلاد، من بينهم 1423 حالة تحت الرعاية الصحية في المستشفيات بينما بلغ إجمالي المتعافين 269 ألفا و626 حالة.