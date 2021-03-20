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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد والبيان: الإمارات وجميع الدول تقف مع السعودية لردع ميليشيات الحوثي

السبت 20/مارس/2021 - 09:56 ص
ميليشيات الحوثي
ميليشيات الحوثي
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أكدت صحيفتا (الاتحاد) و(البيان) الإماراتيتان، أن الإمارات وجميع الدول تقف مع السعودية في اتخاذ إجراءاتها اللازمة لردع محاولات الحوثي المتكررة لتقويض الاستقرار، في تحدٍّ سافر لإرادة الشعب اليمني بعودة الشرعية، ومساعي المجتمع الدولي لوقف معاناة الشعب اليمني المعيشية.

وذكرت صحيفة (الاتحاد) - في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "الإرهاب الحوثي" - أن اعتداء إرهابيا وجبانا وتخريبيا آخر يستهدف مصفاة بترول في الرياض، بطائرات مفخخة حوثية تهدد أمن إمدادات الطاقة عالميًا وتطال الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن الخطر الحوثي لا يقتصر على المنطقة ودولها، ويمكن في حال استمراره والتهاون الدولي تجاهه أن يرفع حدة التوتر في المنطقة وينسف الجهود المبذولة حتى الآن لإعادة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق.

من جانبها، أوضحت صحيفة (البيان) تحت عنوان "خطر العبث الحوثي"، أن تكرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في السعودية يمثل رسائل واضحة بأنها غير معنية بالسلام، ويؤكد السياسة العدوانية لهذه الميليشيا الرامية إلى ضرب الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، بما يؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، وهو ما يستوجب التحرك الفوري والحاسم من المجتمع الدولي لتأمين خطوط نقل النفط للعالم، ومحاسبة الحوثيين والدول والجماعات الداعمة لها.

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