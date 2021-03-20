بعد آخر ظهور.. أشهر «تاتوهات» هيفاء وهبي (صور)

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة لها مؤخرا، علي موقع تبادل الصور والفديوهات "انستجرام"، والتي أثارة الجدل خاصة أن إطلالتها كانت جريئة، وظهرت بتاتو على القدم.



وأطلت هيفاء وهبي بفستان أسود قصير يظهر مفاتنها وأعتمدت علي مكياج قوي، وتركت شعرها منسدلا، وكانت تمسك وردة في يدها ترمز إلى التاتو الخاص بها.





ونرصد في السطور التالية أبرز رسومات تاتوه للفنانة هيفاء وهبي، والتي تعد من أشهر الفنانات اللاتي تميزنا بالرسم بـ"التاتو"، حيث إنها دائمًا ما تظهر برسومات مختلفة في أماكن مختلفة.



تاتو الوردة

رسمت الفنانه هيفاء وهبي رسمة الوردة على القدم هو من أكثر التاتوهات التي أثارة الجدل حول الفنانة هيفاء وهبي، خاصة بعد ظهورها في فيلم "حلاوة روح"، حيث إنه أشتهر بعدها وعرف باسم تاتو هيفاء وهبي، بحسب تصريحاتها أن تاتو الوردة رسمته في مدينة فيجاس الأمريكية.



تاتو العين الباكية رسمت ايضا الفنانه هيفاء وهبي رسمة عين حزينة تنزل منها الدموع وكانت على كتفها الأيمن، وبحسب تصريحاتها أن توتا العين رسمته في روما، والتي عرفت باسم عين هيفاء.



تاتو باسم هيفاء ورسمات أيضا تاتو كأنها اسم هيفاء بالإنجليزية "H A I F A" ما أثار جدلًا واسعًا بين معجبي ومتابعي وهبي.

