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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد آخر ظهور.. أشهر «تاتوهات» هيفاء وهبي (صور)

السبت 20/مارس/2021 - 10:52 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة لها مؤخرا، علي موقع تبادل الصور والفديوهات "انستجرام"، والتي أثارة الجدل خاصة أن إطلالتها كانت جريئة، وظهرت بتاتو على القدم.

وأطلت هيفاء وهبي بفستان أسود قصير يظهر مفاتنها وأعتمدت علي مكياج قوي، وتركت شعرها منسدلا، وكانت تمسك وردة في يدها ترمز إلى التاتو الخاص بها.


ونرصد في السطور التالية أبرز رسومات تاتوه للفنانة هيفاء وهبي، والتي تعد من أشهر الفنانات اللاتي تميزنا بالرسم بـ"التاتو"، حيث إنها دائمًا ما تظهر برسومات مختلفة في أماكن مختلفة.

تاتو الوردة
رسمت الفنانه هيفاء وهبي رسمة الوردة على القدم هو من أكثر التاتوهات التي أثارة الجدل حول الفنانة هيفاء وهبي، خاصة بعد ظهورها في فيلم "حلاوة روح"، حيث إنه أشتهر بعدها وعرف باسم تاتو هيفاء وهبي، بحسب تصريحاتها أن تاتو الوردة رسمته في مدينة فيجاس الأمريكية.
بعد آخر ظهور.. أشهر
تاتو العين الباكية
رسمت ايضا الفنانه هيفاء وهبي رسمة عين حزينة تنزل منها الدموع وكانت على كتفها الأيمن، وبحسب تصريحاتها أن توتا العين رسمته في روما، والتي عرفت باسم عين هيفاء.

بعد آخر ظهور.. أشهر
تاتو باسم هيفاء
ورسمات أيضا تاتو كأنها اسم هيفاء بالإنجليزية "H A I F A" ما أثار جدلًا واسعًا بين معجبي ومتابعي وهبي.

بعد آخر ظهور.. أشهر
تاتو نزار قباني
رسمت أيضا تاتو مختلف علي يدها وهو عبارة عن جزء من قصيدة نزار قباني، وهو "فإذا وقفت أمام حسنك صامتًا، فالصمت في حرم الجمال جمال".

بعد آخر ظهور.. أشهر
 

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