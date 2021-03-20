شرطة النرويج تحقق مع رئيسة الوزراء بسبب خرق الإجراءات الصحية

أعلنت الشرطة النرويجية، فتح تحقيق بخصوص احتفال رئيسة الوزراء، إيرنا سولبرج، بعيد ميلادها، في خرق إجراءات الحظر الصحي الخاصة بفيروس كورونا في البلاد.وجمعت سولبرج عائلتها في منتجع التزلج "Geilo" للاحتفال بعيد ميلادها الستين نهاية فبراير الماضي، في انتهاك للقيود والتوصيات المتعلقة بالحد من التفاعلات الاجتماعية.وقالت الشرطة "على خلفية المعلومات التي ظهرت، إلى جانب تصريحات رئيسة الوزراء نفسها، قررت الشرطة بدء تحقيق مرتبط بانتهاك محتمل لقانون الأمراض المعدية".وأضافت: "سيتم بعد ذلك تقييم الأمر من قبل سلطة الادعاء العام"، في إشارة إلى عقوبة قانونية محتملة.وعلى الرغم من أن القواعد حدت من عدد الأشخاص الذين يحضرون حدثًا خاصًا في مكان عام، بحيث لا يزيد العدد على 10 أشخاص.. انتهكت رئيسة الوزراء هي وأقاربها توصية أخرى في اليوم التالي بجمع 14 شخصًا، أي 4 أكثر من الحد الأقصى، لتناول السوشي في شقتها.