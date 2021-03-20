«المالية» تستهدف فائضا أوليا 1.5% العام المالي المقبل

كشف التقرير النصف سنوي الصادر عن وزارة المالية، عن أن الوزارة تعمل على استكمال إجراءات إصلاح المالية العامة وتحقيق الضبط المالي ووضع العجز الكلي والدين العام في مسار نزولي مستدام من خلال إصلاحات على جانب الإنفاق العام تهدف إلى تحسين نظم إدارة المالية العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح زيادة الإنتاجية وفرص التشغيل والاستغلال الأمثل للموارد وزيادة قدرة إنتاجية المواطنين.وتستهدف وزارة المالية خفض العجز الكلي إلى 7.8%-7.9% من الناتج خلال عام 2020-2021، وإلى 6.6% خلال العام المالي 2021-2022، وأن يصل الدين إلى 89% من الناتج بحلول يونيو 2021، وإلى 87% في يونيو 2022، وسيتطلب ذلك تحقيق فائض أولي قدره 0.7%-0.9% من الناتج في 2020-2021 وفائض أولي قدره 1.5% في 2021-2022.ولفت التقرير الذي حصلت "الدستور على نسخة منه، عن استهداف المالية إدخال نظم الميكنة الحديثة، والاستثمار في الاقتصاد الأخضر، ما يساعد على ترشيد استخدام المال العام ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.