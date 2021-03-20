سيولة مرورية في حركة السيارات بالقاهرة والجيزة

شهدت حالة الطرق والمحاور الرئيسية، في القاهرة والجيزة، سيولة مرورية، وسط انتشار أمني مكثف، للتعامل مع أي كثافات مرورية.وشهدت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، ومحور 15 مايو سيولة مرورية، كما انتظمت حركة سير السيارات بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، ومحور 26 يوليو وكوبري أكتوبر.وشهد الطريق الدائري سيولة مرورية للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.وانتظمت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية سيولة مرورية.