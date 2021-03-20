«الري»: المشروعات القومية تُساهم في تحسين إدارة المياه

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، والمهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى، والدكتور ياسر رسلان مدير معهد بحوث النيل، وذلك لمناقشة موقف المشروعات القومية الكبرى، التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًا ومنها تأهيل وتبطين الترع المتعبة، وتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه.وأكد وزير الموارد المائية والري، أنه يتم تنفيذ عدة مشروعات لتأهيل وتبطين الترع المتعبة وتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدي بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى أهميتها فى تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث والتعديات بعد انتهاء التأهيل.وأشار وزير الرى، إلى أهمية الإسراع فى تنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، والمتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ، مع التوجيه بمواصلة الإجراءات التى تتخذها أجهزة الوزارة لتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث، بحانب متابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى من خلال المهندسين على أرض الواقع، وإستخدام نظم الرى الذك.وقال إنه يتم حاليًا حصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية تمهيدًا لتأهيلها هى الأخرى، وذلك فى إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل، لافتًا إلى أن كافة المشروعات تسير وفقًا للمعدلات والبرامج الزمنية المخطط لها، كما أنها تستهدف زيادة الإنتاجية للأراضى الزراعية وتحسين دخل المزارعين.حضر الاجتماع الدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس عبد السلام جابر رئيس الادارة المركزية لحماية النيل بالقاهرة الكبرى وبنى سويف والمنيا، والمهندس أحمد عبد العزيز بالمكتب الفني الوزير.