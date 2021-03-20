14 وفاة و1071 إصابة جديدة بـ«كورونا» في أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم السبت، تسجيل 1071 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 183 ألفًا و127 حالة.وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت وكالة أنباء "أركا" الأرمينية، أن 459 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 167 ألفًا و977 شخصا، وتوفي 14 شخصًا إثر إصابتهم بكورونا لتبلغ حصيلة الوفيات 3 آلاف و332 وفاة، بينهم 855 شخصًا توفوا لإصابتهم بأمراض أخرى.