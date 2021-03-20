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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رابطة حقوقية يمنية: تهديد حوثي بإعدام صحفيين مختطفين في سجونها

السبت 20/مارس/2021 - 09:53 ص
الحوثيين
الحوثيين
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كشفت رابطة حقوقية يمنية، عن تعرض الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية للتهديد بتنفيذ حكم الإعدام عليهم.

وأكدت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين في بلاغ عاجل، أوردته قناة "العربيةط الإخبارية اليوم السبت، تعرض صحفيين مختطفين وهم عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وأكرم الوليدي، والحارث حُمي، للتهديد من قبل الحوثيين بتنفيذ حكم الإعدام عليهم في حال لم يتم التبادل بهم من قبل الحكومة الشرعية.

وكانت ميليشيا الحوثي قد أصدرت في 11 أبريل 2020 حكمًا بإعدام الصحفيين الأربعة بعد اختطافهم في يونيو 2015 من وسط العاصمة صنعاء وتعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي ونقلهم إلى عدة سجون، آخرها سجن معسكر الأمن المركزي في نهاية العام 2020 والذي لم يسمح فيه بزيارتهم حتى اليوم، وفق البلاغ.

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