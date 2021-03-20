صحيفتان سعوديتان: السلوك الإرهابى للنظام الإيرانى يهدد الأمن الإقليمى والدولى

أكدت صحيفتا (اليوم) و(البلاد) السعوديتان، أن السلوك الإرهابي الذي يمارسه النظام الإيراني عن طريق دعم وتسليح وتجنيد الكيانات الإرهابية والميليشيات الخارجة عن القانون، يهدد الأمن الإقليمي والدولي والاقتصاد العالمي على وجه الخصوص.وذكرت صحيفة (اليوم) - في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "الإرهاب الإيراني.. والاستقرار الدولي" - أن هذا السلوك العدواني المستديم لنظام طهران، يعكس الأيديولوجية التي يقوم عليها هذا النظام، من تبني كافة الأفكار والكيانات الإرهابية والميليشيات الخارجة عن القوانين والشرعية والإنسانية، في اعتقاد راسخ وإيمان شامل منها بأن هذه المنهجية هي سبيلها في تحقيق أجنداتها التوسعية في المنطقة.من جانبها، أوضحت صحيفة (البلاد) تحت عنوان "العالم يدين الإرهاب الحوثي"، أن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، دعم كافة الجهود والمبادرات الأممية لحل الأزمة اليمنية، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإنسانية السعودية الإغاثية منها والتنموية للشعب اليمني الشقيق، وهو ما أشاد به المجتمع الدولي، وكذا إعلان المبعوث الأمريكي الخاص باليمن بأنه تلقى كل الدعم من التحالف، وتأكيده أن الدعم السعودي مهم وأساسي.