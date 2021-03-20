الكشف على 500 حالة بميت بدر حلاوة في الغربية ضمن «حياة كريمة»

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، توقيع الكشف الطبى على نحو 500 مواطن في اليوم الأول لقافلة طبية بقرية ميت بدر حلاوة التابعة لمركز سمنود، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للكشف والعلاج مجانا فى التخصصات الطبية المختلفة والتى تستمر على مدار يومين.وأضاف وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن أعمال القافلة ضمت تخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والمخ والأعصاب، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، وأنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.وأشار الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، إلى أنه قد تم إجراء الكشف الطبي على أهالى قرية ميت بدر حلاوة بمركز سمنود، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.