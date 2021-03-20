التفتيش على 281 منشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالفيوم
السبت 20/مارس/2021 - 09:52 ص
دعاء جابرطباعة
قال علي أبو الحسن وكيل مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، إن المديرية تلقت خلال شهر فبراير الماضي، 6 شكاوى عمالية، تم تحويل شكوى منها للقضاء، وحفظ شكوتين، بالإضافة إلى 3 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.
وأضاف مدير المديرية، أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 75 منشأة، وأسفر عن تحرير 8 محاضر، وباحث 5 شكاوى في نفس المجال.
وأضاف، أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 281 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة.
وأضاف مدير المديرية، أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 75 منشأة، وأسفر عن تحرير 8 محاضر، وباحث 5 شكاوى في نفس المجال.
وأضاف، أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 281 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة.