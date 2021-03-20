التفتيش على 281 منشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالفيوم

قال علي أبو الحسن وكيل مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، إن المديرية تلقت خلال شهر فبراير الماضي، 6 شكاوى عمالية، تم تحويل شكوى منها للقضاء، وحفظ شكوتين، بالإضافة إلى 3 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.وأضاف مدير المديرية، أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 75 منشأة، وأسفر عن تحرير 8 محاضر، وباحث 5 شكاوى في نفس المجال.وأضاف، أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 281 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة.