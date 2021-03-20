حجز مدير صيدلية متهم بحيازة أدوية ومنشطات «مهربة»

أمرت النيابة العامة بحجز مدير صيدلية لحيازته 35 ألف و800 قرص أدوية ومنشطات مهربة جمركيا وغير مصرح بتداولها بالأسواق في القاهرة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن صيدلية بمحافظة القاهرة، وبحوزته 35 ألف و800 قرص أدوية "بشرية – منشطات" مهربة جمركيًا وغير مسجلة وغير مصرح بتداولها بالأسواق بدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.