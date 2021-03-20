80 غرامة لعدم ارتداء الكمامة في كوم حمادة بالغربية

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والمرور على المحلات التجارية والكافيهات والتأكد من غلقها في المواعيد المحددة، طبقا لقرار رئيس الوزراء والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وفي هذا الإطار، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة حملة مكبرة لمتابعة غلق الورش الحرفية والمحلات العامة، كذلك المرور على قاعات الأفراح والكافيهات والمقاهي، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس "كورونا" واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 80 غرامة فورية لعدم الالتزام بارتداء الكمامة بأماكن التجمعات.وأكد اللواء عماد الدكروري، رئيس المركز، أن كافة الجهود التي تبذلها الحكومة الهدف الرئيسي منها هو مصلحة المواطنين والحفاظ على سلامتهم، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.