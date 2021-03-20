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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«نقل النواب» تتفقد إنجازات طرق وموانئ الإسكندرية رفقة «الوزير»

السبت 20/مارس/2021 - 09:48 ص
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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يتفقد وفد برلماني من لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة  النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، طريق القاهرة الإسكندرية، وميناء الإسكندرية، والهيئة  المصرية لسلامة الملاحة، بالإضافة لمحور 54، يرافقه خلال الجولة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ضمن زيارة للوقوف على الإنجازات في منظومة الطرق والكباري وتفقد الموانئ.

ومن جهته، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن الدولة تشهد طفرة كبيرة في منظومة الطرق، من أجل إعمار مصر سواء في البنية التحتية أو الطرق أو المدن الجديدة، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي ملف النقل والمواصلات في مصر أهمية قصوى، خاصة وأن التنمية الحقيقة والتطوير يبدأ من حيث تنتهى منظومة الطرق. 

وأشار عابد إلى أن ما نشهده من حزمة مشروعات فى قطاع  النقل سيكون له عظيم الأثر فى سهولة تنقل وحركة المسافرين الداخلية والخارجية ويسهم في تقليل الكثافات المرورية، وسهولة وتوفير وقت الرحلات وتقليل معدلات استهلاك الوقود والمحافظة علي البيئة.

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