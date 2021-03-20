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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: صرف 1.8 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالفيوم

السبت 20/مارس/2021 - 09:48 ص
منحة العمالة
منحة العمالة
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، قيام مديريتها بمحافظة الفيوم، بصرف منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع مليون و862 ألفًا و215 جنيه لـ3685 عاملًا غير منتظم، و700 جنيه رعاية صحية لـ8 عمال، فضلًا عن تسجيل 56 عاملًا جديد بالمنظومة، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.

وأضافت الوزرة أن المديرية قامت بتعيين 444 شابًا، من بينهم 6 شباب من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1521 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 353 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

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