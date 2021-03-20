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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

في ظل تهديد صيني.. مباحثات أمريكية - هندية لتعزيز التعاون العسكري

السبت 20/مارس/2021 - 09:48 ص
جريدة الدستور
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في ظل ما تواجهه واشنطن من تهديدات صينية لمصالحها القومية، تأتي زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى الهند ولقائه نظيره الهندى راجناه سينج، لبحث أوجه التعاون العسكرى بين البلدين والتدريب، بما يعزز العلاقات الدفاعية والتسلحية الثنائية والتصدي لمنغصات الاستقرار الإقليمى فى منطقة الباسيفيك الآسيوي.

ووصف مراقبون جولة وزير الدفاع الأمريكي الآسيوية التى شملت اليابان وكوريا الجنوبية واختتمها بالهند بأنها تعبر عن استراتيجية الإدارة الأمريكية الجديدة الرامية إلى بناء تعاون آسيوى - أمريكى فى مواجهة التهديدات الصينية.. وقد رافق الوزير في جولته، وزير الخارجية الأمريكي انتونى بلينكين.

كان وزير الدفاع الأمريكى قد استهل زيارته إلى الهند بلقاء أجراه مساء أمس الجمعة مع رئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى اتفقا فيه على تعزيز الشراكة العسكرية والاستراتيجية بين البلدين والعمل على تحقيق استقرار الأوضاع الدولية والإقليمية ومكافحة الإرهاب فى منطقة الباسيفيك الهندى، كما اتفقا على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات التنمية الاقتصادية والتطوير التكنولوجي.

وأجرى وزير الدفاع الأمريكى ليلة أمس مباحثات مع مستشار الأمن القومى الهندى اجيت دوفال، حول التعاون فى مجالات مكافحة الإرهاب، وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والهند ترتبطان منذ عام 2016 باتفاق للتعاون الدفاعى والاستراتيجي وصفه المراقبون بأنه أقرب إلى اتفاق تحالف عسكرى بين واشنطن ونيودلهي.

ووصف اناوراج سيرفاستافا الناطق باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية، فى إيجاز صحفى، المحادثات الهندية الأمريكية بأنها قد جرت فى أجواء إيجابية والمصارحة، وعبر فيها رئيس الوزراء الهندى لوزير الدفاع الأمريكى عن رؤية الهند لتحقيق الاستقرار الإقليمى فى الباسيفيك الهندى، وفى المقابل تعهد وزير الدفاع الأمريكي باستمرار دعم بلاده للقدرات الدفاعية الهندية بما يحقق لها توازن القوة المطلوب للحفاظ على استقرار وأمن منطقة الباسيفيك الهندى وتحقيق الرفاهية لشعوب الإقليم.

وغرد رئيس الوزراء الهندى، عبر حسابه فى تويتر، قائلا "لقد أكدت الهند والولايات المتحدة اليوم شراكتهما التى تعد قوة دافعة صوب ما فيه الخير للعام..وأتمنى كل التوفيق للرئيس الأمريكى جو بايدن فى قيادته الحالية للولايات المتحدة".

وأضاف "اتفقت الهند والولايات المتحدة على تعزيز شراكتهما العسكرية والاستراتيجية وعلى استقرار الأوضاع الدولية والإقليمية ومكافحة الإرهاب وعلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات التنمية الاقتصادية والتطوير التكنولوجي".

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