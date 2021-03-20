وزير خارجية المجر يتلقى لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لكورونا

أعلن وزير خارجية المجر بيتر سيارتو، أنه تلقى لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم السبت، عن سيارتو قوله، في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تسليم اللقاحات من الشرق مستمر، وهذا الصباح أكملنا أنا وزميلي وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف تسلمنا سبوتنيك لشهر مارس كما أنني تلقيت هذا اللقاح اليوم".كما ذكرت صحيفة "ماجيار نمزيت" المجرية أن وزير الخارجية تلقى التطعيم ضد فيروس كورونا، ودعت الجمهور إلى أن يحذوا حذوه، قائلة إن هذا هو السبيل الوحيد لمواجهة الجائحة، وفقا لـ"تاس".وأصبحت المجر في نوفمبر 2020 أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتلقى عينات من لقاح "سبوتنيك في" للأغراض البحثية، ووافق المركز الوطني للصحة العامة في البلاد على استخدام اللقاح في فبراير 2021.