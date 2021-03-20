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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

سر تصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن ترند «جوجل»

السبت 20/مارس/2021 - 10:18 ص
جو بايدن
جو بايدن
إيمان ماهر
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تصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، ترند "جوجل"، بعدما تداول تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيديو يظهر فيه وهو يسقط من على سلالم طائرة الرئاسة في قاعدة أندروز المشتركة إلى أتلانتا.

وأظهر الفيديو الرئيس الأمريكي وهو يتعثر على سلالم الطائرة أكثر من مرة، ولكن في المرة الثالثة تمالك بايدن نفسه ثم صعد إلى أعلى السلالم وقدم التحية.

كسر في القدم
وأصيب بايدن بكسر في قدمه بعد أن انزلق أثناء اللعب مع كلبه ميجور، في نوفمبر الماضي، بعد الاحتفال بعيد ميلاده الـ 78 وفوزه برئاسة الولايات المتحدة، ما جعله أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة. وعائلة بايدن لديها كلبان، ميجور وتشامب، كلاهما من نوع جيرمان شيبرد.

مخاوف صحية
وفي تقرير سابق خلال الانتخابات الأمريكية أظهرت سجلات طبية أنه يعاني من عدم انتظام في ضربات القلب وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

البيت الأبيض يرد
قالت كارين جان بيير، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن "100٪ بخير"، بعد أن تعثر أثناء صعوده الدرج على متن طائرة الرئاسة في وقت سابق من يوم الجمعة.

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