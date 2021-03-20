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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعفان: «سجل نفسك» لا تهدف لفرض ضرائب أو رسوم على المصريين بالخارج

السبت 20/مارس/2021 - 09:42 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج حملة "سجل نفسك" التي أطلقتها الوزارة لتسجيل العمالة المصرية بالخارج، مما يتيح لكل جهات الدولة المصرية الاطلاع على احتياجاتهم وإزالة أي عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجونها.

وأكد أنه على جميع العاملين المصريين بالخارج تسجيل بياناتهم بالاستمارة الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج، على موقع الوزارة الرسمي من خلال الرابط التالي: www.manpowr.gov.eg، مشددًا على أن السفارات والقنصليات المصرية والمكاتب العمالية بها ستكون على اتصال بهم من خلال البيانات المسجلة لتحقيق التواصل الكامل بهم.

ووجه الوزير مكاتب التمثيل العمالي بالخارج بمتابعة الحملة وتذليل أي معوقات أُثناء عملية التسجيل، وعقد الندوات من خلال المنصات الإلكترونية لتعريف المصريين بالخارج بأهمية التسجيل الذي يأتي في إطار اهتمام الدولة برعاية أبنائها من المصريين بالخارج.

وأكد أن هذه الحملة لا تهدف إلى فرض أي ضرائب على العاملين المصريين بالخارج كما يعتقد البعض أو أن البيانات يتم استخدامها لفرض أي مبالغ مالية أو رسوم أو ما شابه ذلك وأن نجاح هذه الحملة وتحقيق النتائج المرجوة منها -إن شاء الله- قد يساهم إلى حد كبير في كسب ثقة المصريين العاملين بالخارج، وتحقيق التواصل الكامل بينهم وبين كافة الوزارات وأجهزة الدولة المصرية.

وقال إن حملة "سجل نفسك" التي أطلقتها وزارة القوي العاملة سوف تسهل للعاملين المصريين في الخارج الحصول على خدمات جميع الأجهزة التنفيذية بمصر ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج سفارات وقنصليات مصر بالخارج، فضلا عن سهولة التواصل معهم خاصة وقت الأزمات، وإعداد الدراسات اللازمة لخدمتهم العاملين، ومعرفة أعداد العاملين المصريين بالخارج العائدين بشكل نهائي لاستيعابهم فى سوق العمل المصرى، وسرعة استقبال شكاوى المواطنين المصريين بالخارج والعمل على حلها مباشرة، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة عن العاملين المصريين بالخارج وعدم الاعتماد على التقديرات.

وفي نفس السياق، أيد الاتحاد العام للمصريين بالسعودية مبادرة وزارة القوى العامل "سجل نفسك" والتي جاءت بناء على رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يطالب دائمًا بسرعة بالتحول الرقمي الإلكتروني من خلال قاعدة بيانات رسمية لمواكبة التطور الذي يشهده العصر، والتي من خلالها يتيح لكل جهات الدولة المصرية الاطلاع على احتياجات العمالة بدول إقامتهم وإزالة أي عائق وتسهيل الاتصال السريع بالعامل في حالة الطوارئ.

وقال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن المصريين بالخارج أن هذه المبادرة ستتيح سرعة التواصل مع العامل بالخارج وحصوله على حقوقه ورعايته، وإبلاغ العامل بما هو جديد من فرص العمل بالدولة المقيم بها، فضلا عن حصوله على مستحقاته وحقوقه.

كما تتيح هذه المبادرة للدولة المصرية سرعة التواصل مع العمالة في حالة حدوث كوارث أو أزمات مشكلة العالقين في وقت ذروة انتشار فيروس كورونا بدول الاغتراب.

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