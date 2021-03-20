ألمانيا: إعطاء 10.3 مليون جرعة تطعيم ضد كورونا

بلغ إجمالي عدد جرعات التطعيم ضد كورونا التي تم إعطاؤها في ألمانيا حتى الآن 10.3 مليون جرعة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.وأشارت التقديرات إلى أن متوسط معدل التطعيم اليومي في البلاد بلغ 280 ألف و872 جرعة.وبالنظر إلى هذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر عاما وشهرا لتغطية 75% من سكان ألمانيا بالجرعة الثانية من التطعيم.وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 12 أسبوعا.ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و650 ألفا، والوفيات إلى 74 ألفا و608 حالة.يشار إلى مرور عام وسبعة أسابيع على إعلان أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا.