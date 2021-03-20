رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس جامعة عين شمس يهنئ طلاب الطب دفعة 2020

السبت 20/مارس/2021 - 09:40 ص
محمود المتيني
محمود المتيني
ريم محمود
طباعة
هنأ أ. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس طلاب كلية الطب دفعة ٢٠٢٠، بمناسبة تخرجهم مشيدًا بأفكارهم الإبداعية في التعبير عن فرحتهم بتخرجهم.

وأكد أن الطلاب برغم ما مروا به من ظروف عصيبة نتيجة الوضع العالمي الراهن، إلا أنهم أثبتوا أنهم قادرين على مواجهة الصعاب، وانضموا لكتيبة الجيش الأبيض بروح مليئة بالحماسة والتفاؤل.

كما وجه الشكر لكل القائمين على كلية الطب وفي مقدمتهم أ.د. أشرف عمر عميد الكلية والوكلاء: ا.د. اسامة منصور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وا.د. شهيرة سمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا.د. هبه السعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس لما بذلوه من جهد أكاديمي وعملي وإداري.

كما وجه الشكر للإعلامية منى الشاذلي وفريق عمل برنامج "معكم"؛ لتسليطهم الضوء على كل ما هو إيجابي وتركيزهم على بث رسائل التفاؤل والإبداع لجموع المشاهدين.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

الداخلية تكشف حقيقة شروع سيدة في خطف الأطفال بالبحيرة

كورونا عالميا: 122 مليونا و899 ألف إصابة و2.71 مليون وفاة

كواليس قتل مدرسة في «كمبوند شهير»


الصور

image description

حكاية المصرى الفائز بجائزة «ويكيبيديا» الدولية فى التصوير (صورة)

image description

الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

image description

ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح مسجد عباد الرحمن ببني عدي القبلية

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

اليابان: ارتفاع معدلات الانتحار بين أطفال المدارس بسبب كورونا

للسنة الثانية.. كورونا يلغى العرض العسكرى بمناسبة عيد ملكة بريطانيا

العراق: لدينا 47 ألف مخطوطة لا تقدر بثمن مكتوبة بطريقة عجيبة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

بيت السحيمى يستضيف عرض «الطوق والأسورة»

طه فراج يشارك برواية «ياسمين» في معرض الكتاب

«أميرات الحرية والمرأة الواعية» ندوة بمكتبة مصر العامة.. الإثنين

«كيف تغير حياتك وتحقق أهدافك؟» ندوة بمكتبة المستقبل.. اليوم