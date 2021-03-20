رئيس جامعة عين شمس يهنئ طلاب الطب دفعة 2020

هنأ أ. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس طلاب كلية الطب دفعة ٢٠٢٠، بمناسبة تخرجهم مشيدًا بأفكارهم الإبداعية في التعبير عن فرحتهم بتخرجهم.وأكد أن الطلاب برغم ما مروا به من ظروف عصيبة نتيجة الوضع العالمي الراهن، إلا أنهم أثبتوا أنهم قادرين على مواجهة الصعاب، وانضموا لكتيبة الجيش الأبيض بروح مليئة بالحماسة والتفاؤل.كما وجه الشكر لكل القائمين على كلية الطب وفي مقدمتهم أ.د. أشرف عمر عميد الكلية والوكلاء: ا.د. اسامة منصور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وا.د. شهيرة سمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا.د. هبه السعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس لما بذلوه من جهد أكاديمي وعملي وإداري.كما وجه الشكر للإعلامية منى الشاذلي وفريق عمل برنامج "معكم"؛ لتسليطهم الضوء على كل ما هو إيجابي وتركيزهم على بث رسائل التفاؤل والإبداع لجموع المشاهدين.