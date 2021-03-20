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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. محاكمة رانيا يوسف في «سب وقذف الإعلامي العراقي نزار فارس»

السبت 20/مارس/2021 - 09:39 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
عادل عبد العال
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تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، جلسات الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.

ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقى نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ 5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير فى حق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا".

وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها فى برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى فى اتهاماتها لاقتضاء حقه القانونى منها واثقا فى حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.

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