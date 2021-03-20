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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: وصول 300 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» هدية من الصين

السبت 20/مارس/2021 - 09:37 ص
كورونا
كورونا
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بمطار القاهرة الدولي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الشحنة هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية، وذلك فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار عقود طويلة، وضمن تعزيز سبل التعاون بين البلدين لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مجاهد أن تلك الشحنات ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وتابع أن تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين يتم من خلال 40 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، وذلك بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل الفئات المستحقة لتلقي اللقاح www.egcovac.mohp.gov.eg، لافتًا إلى تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى جميع محافظات الجمهورية لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة ممن لا يستطيعون التسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن لقاح سينوفارم حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

يذكر أن مصر استقبلت 300 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية في شهر فبراير الماضي، هدية أيضًا من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار التعاون المستمر بين مصر والصين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ما يساهم في تعزيز الأنظمة الصحية في البلدين.

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