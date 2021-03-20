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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مسؤول صيني: يجب الحد من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على السوق

السبت 20/مارس/2021 - 09:35 ص
عملات
عملات
وكالات
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قال رئيس "هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية" إن الصين بحاجة إلى خلق توازن بين انفتاح أسواقها ومنع المخاطر المحتملة، ويتعين عليها كبح تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد.

وقال يي هويمان، رئيس "هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية"، وهي الهيئة التنظيمية الوطنية التي تشرف على بورصات الأوراق المالية والعقود الآجلة في البلاد، إن التدفق الكبير "للأموال الساخنة" يهدد التطور الصحي لأي سوق، ويجب السيطرة عليه بإحكام.

جاء ذلك في كلمة المسؤول الصيني التي ألقاها اليوم السبت أمام "منتدى التنمية في الصين"، والتي نشرت "هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية" نسخة منها على موقعها الالكتروني، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح يي أنه يتم تشجيع الانتقال الطبيعي لرؤوس الأموال بين الدول، وقال إن المستثمرين الأجانب يمثلون حوالي 5 في المئة فقط من رؤوس الأموال في أسواق المال بالصين.

وقال يي إن الصين سوف تتعامل بالشكل المناسب مع الشركات الصينية المدرجة في أسواق مالية بالخارج، مضيفا أن بكين سعت إلى تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية في الولايات المتحدة، لكنها تتلق أي رد فعل إيجابي على الخطط العديدة التي اقترحتها.

وبحسب بلومبرج، وافق مجلس النواب الأمريكي في ديسمبر الماضي على مشروع قانون من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إخراج الشركات الصينية من أسواق المال الأمريكية، إذا ما استمرت عمليات التدقيق المالي الخاصة بها محظورة على المفتشين الأمريكيين.

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