الثلاثاء يسجل 12 درجة.. متى يرتدي المواطنين الملابس الصيفية؟

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد تقلبات هذه الفترة وارتفاع في درجات الحرارة لثلاثة أيام مقبلة، على أن تنخفض منتصف الأسبوع.وأضاف شاهين، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، ولذا يجب التخلي عن الملابس الشتوية تدريجيا منعا للإصابة بنزلات البرد.وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد من اليوم السبت ارتفاعا في درجة الحرارة وستبلغ ذروتها الإثنين، على أن تعود مرة أخرى في الانخفاض الثلاثاء 23 مارس لتصل 12 درجة.وتوقعت أن البلاد ستتعرض خلال الفترة المقبلة إلى حالة من عدم الاستقرار في الطقس، وأن درجات الحرارة ستضرب البلد في كافة المحافظات لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من السبت حتى الإثنين 22 مارس.وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن مع ارتفاع درجات الحرارة سيكون الطقس حارا في القاهرة والمحافظات، وستتعرض البلاد أيضا لشبورة مائية خلال فترة الصباح، في القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة، وأيضا في السواحل الشمالية ووسط وشمال سيناء، مع نشاط حركة على السواحل الغربية، ومن المتوقع أن محافظة الإسكندرية ستشهد سقوط أمطار الإثنين المقبل.