رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الثلاثاء يسجل 12 درجة.. متى يرتدي المواطنين الملابس الصيفية؟

السبت 20/مارس/2021 - 09:22 ص
متى يرتدي المواطنين
متى يرتدي المواطنين الملابس الصيفية
إيمان ماهر
طباعة
قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد تقلبات هذه الفترة وارتفاع في درجات الحرارة لثلاثة أيام مقبلة، على أن تنخفض منتصف الأسبوع.

وأضاف شاهين، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، ولذا يجب التخلي عن الملابس الشتوية تدريجيا منعا للإصابة بنزلات البرد.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد من اليوم السبت ارتفاعا في درجة الحرارة وستبلغ ذروتها الإثنين، على أن تعود مرة أخرى في الانخفاض الثلاثاء 23 مارس لتصل 12 درجة.

وتوقعت أن البلاد ستتعرض خلال الفترة المقبلة إلى حالة من عدم الاستقرار في الطقس، وأن درجات الحرارة ستضرب البلد في كافة المحافظات لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من السبت حتى الإثنين 22 مارس.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن مع ارتفاع درجات الحرارة سيكون الطقس حارا في القاهرة والمحافظات، وستتعرض البلاد أيضا لشبورة مائية خلال فترة الصباح، في القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة، وأيضا في السواحل الشمالية ووسط وشمال سيناء، مع نشاط حركة على السواحل الغربية، ومن المتوقع أن محافظة الإسكندرية ستشهد سقوط أمطار الإثنين المقبل.

موضوعات متعلقة

كورونا عالميا: 122 مليونا و899 ألف إصابة و2.71 مليون وفاة

حقيقة اعتماد نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية للانتقال للصف الأعلى

حقيقة بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية

كواليس قتل مدرسة في «كمبوند شهير»


الصور

image description

حكاية المصرى الفائز بجائزة «ويكيبيديا» الدولية فى التصوير (صورة)

image description

الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

image description

ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح مسجد عباد الرحمن ببني عدي القبلية

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

اليابان: ارتفاع معدلات الانتحار بين أطفال المدارس بسبب كورونا

للسنة الثانية.. كورونا يلغى العرض العسكرى بمناسبة عيد ملكة بريطانيا

العراق: لدينا 47 ألف مخطوطة لا تقدر بثمن مكتوبة بطريقة عجيبة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

بيت السحيمى يستضيف عرض «الطوق والأسورة»

طه فراج يشارك برواية «ياسمين» في معرض الكتاب

«أميرات الحرية والمرأة الواعية» ندوة بمكتبة مصر العامة.. الإثنين

«كيف تغير حياتك وتحقق أهدافك؟» ندوة بمكتبة المستقبل.. اليوم