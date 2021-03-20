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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هدايا عيد الأم تنعش سوقى الذهب والإلكترونيات بمصر

السبت 20/مارس/2021 - 09:50 ص
الذهب
الذهب
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أجمع رؤساء شعب تجارية على أن مبيعات هدايا عيد الأم الذي يحل غدا الأحد، قد انعشت سوق التجارة بمصر في عدة قطاعات مثل الذهب والأجهزة الإلكترونية.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس إحدى شركات صناعة الإلكترونيات المهندس إبراهيم العربي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حركة السوق، شهدت رواجا خلال الأسبوع الماضي وارتفعت المبيعات، بنسب تتراوح من 10 الى 15% على نوعية الأجهزة التى تتراوح أسعارها من 500 إلى 2000 جنيه، بالإضافة إلى إقبال المستهلكين على شراء شاشات التليفزيون.

واتفق معه محمود خطاب العضو المنتدب لإحدى كبرى سلاسل المحال التجارية، الذي قال إن السوق شهدت إقبالًا على أجهزة التليفون المحمول والإكسسورات الخاصة به خلال الأسبوعين الماضيين بمعدل أعلى من الطبيعي بمناسبة عيد الأم، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن حصر نهائي لنسبة الارتفاع في المبيعات، وذلك لاستمرار الإقبال على هذه النوعية من الأجهزة.

من جانبه، أوضح أشرف الهلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق شهدت عملية زيادة في المبيعات مع اقتراب عيد الأم وقيام العديد من المحال التجارية بعمل تخفيضات على منتجاتها المختلفة لتلبية احتياجات المستهلكين. لافتا إلى الإقبال على شراء أطقم الكاسات والأجهزة المنزلية صغيرة الحجم.

بدوره، أشار نائب رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية يحيى أبوحلقة إلى أن إقبال المستهلكين على شراء المصنوعات الجلدية، كهدايا لعيد الأم يعد طفيفا مقارنة بالسلع الأخرى، مشيرا إلى أن مبيعات القطاع لا تزيد عن 20%، لافتا إلى أن المستهلكين يقبلون على شراء الشنط التى تتراوح أسعارها من 100 إلى 350 جنيها.

ورأى رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية هاني جيد أن انخفاض سعر الذهب خلال الفترة الماضية، ساهم في زيادة الإقبال على شراء المشغولات الذهبية، وزيادة المبيعات مقارنة بالشهر الماضي بنسبة 50%، مشيرا إلى أن الصناع والتجار عملوا على إنتاج أوعية وأشكال بأوزان خفيفة تبدأ بوزن نصف جرام بمتوسط سعر 500 جنيه، كذلك تقديم سلاسل وانسيالات بأوزان خفيفة وأشكال جذابة لتلبية احتياجات كافة الطبقات.

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