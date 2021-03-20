342 إصابة جديدة بكورونا فى طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، تسجيل 342 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وسجلت طوكيو في المجمل، بحسب ما أوردته صحيفة "ماينيتشي شيبمون" اليابانية، اليوم السبت - 117 ألفا و261 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، وهي أعلى حصيلة تُسجل في أي من محافظات اليابان الـ47، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس التاجي في العاصمة 1630 حالة حتى 18 مارس، فيما يخضع 1318 مريضا للعلاج في المستشفيات.ويأتي ذلك فيما من المقرر أن تُرفع غدا الأحد حالة الطوارئ المفروضة لمواجهة فيروس كورونا في منطقة العاصمة منذ يناير الماضي، في ضوء انخفاض معدل الإصابات الجديدة وتراجع الضغط على المستشفيات، بحسب ما أعلنته الحكومة اليابانية الخميس الماضي.