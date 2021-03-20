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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بينها «داعش».. ألمانيا تتحقق في 372 قضية إرهاب

السبت 20/مارس/2021 - 09:20 ص
السلطات الألمانية
السلطات الألمانية
هدير سند
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فتحت السلطات الألمانية تحقيقات موسعة في 372 قضية متعلقة بالإرهاب المتطرف، بتهم تتراوح بين الانضمام لتنظيم إرهابي أجنبي والتخطيط لأعمال خطيرة ضد الدولة.

وكشفت وثيقة برلمانية ألمانية، أن عدد من التحقيقات تتعلق بعضوية المشتبه بهم في منظمات إرهابية غير أوروبية، بينها تنظيم "داعش"، والعديد من التنظيمات الإرهابية الأخرى.

وتابعت أن عدد كبير من المشتبه بهم في هذه القضايا أجانب يحملون إقامات سارية في ألمانيا، مضيفة أن "149 تحقيقا تركزت حول "داعش" فقط في 2020.

ومنذ هجوم برلين في ديسمبر 2016، اتبعت السلطات الألمانية نهجا استباقيا في مكافحة الإرهاب، يستند إلى توجيه ضربات للخلايا الإرهابية التي تعد لهجمات واعتقال عناصر التنظيمات الإرهابية النشطة إلكترونيا أو على الأرض، قبل تنفيذ أي ضربات إرهابية، وهو ما ساهم في تقليل عدد الهجمات بشكل كبير في البلاد.

وقتل 12 شخصا وأصيب 48 آخرين في هجوم برلين الذي نفذه اللاجئ التونسي، أنيس العامري، في سوق لعيد الميلاد في العاصمة الألمانية في 2016.

وأجرت الشرطة الألمانية الشهر الماضي مداهمات واسعة ضد جماعة تركية عربية مرتبطة بـ"داعش" بعد حظرها.

وأعلنت وزارة الشؤون الداخلية والرياضة في ولاية برلين على "تويتر" أنها حظرت الجمعية المعروفة باسم "جماعة برلين أو توحيد برلين" القريبة من "داعش"، متابعة: "نفذت الشرطة مداهمات ضد أهداف الجماعة في برلين وبراندنبورج".

وكشفت الدردشات والمنشورات الافتراضية والمكالمات الهاتفية التي اعترضتها السلطات الألمانية، استعداد أعضاء هذه الجماعة لتنفيذ هجمات في ألمانيا، وتبنيها أيديولوجية "داعش"، وتوجيه عناصرها إهانات للمستشارة أنجيلا ميركل والألمان بشكل عام.

ووفق "دير شبيجل" الألمانية، فإن وزارة الداخلية في ولاية برلين وجهت ضرباتها لجماعة "توحيد برلين" لمنع عودة المشهد الإرهابي إلى العاصمة، ومنع وقوع هجمات إرهابية، خاصة أن السلطات تعتقد أن أنصار الجماعة كانوا مستعدين لشن هجمات عنيفة في البلاد.

وقبل أسابيع، أدين المدعو أحمد عبد العزيز المسمى بـ"أبو ولاء" البالغ من العمر 37 عاما ووصل إلى ألمانيا في 2001، بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية وتمويل الإرهاب والمساعدة في التحضير لأعمال عنيفة.

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