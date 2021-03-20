محافظ الغربية يتابع القافلة الطبية بكفر سليمان في بسيون

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، القافلة الطبية التي تم تنظيمها بالتعاون والتنسيق بين لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، محافظة الغربية ومؤسسة صناع الخير، بحضور الدكتور محمد شعبان، منسق عام الاستغاثات الطبية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، الدكتور محمد صبري، استشاري القلب والأوعية الدموية بمجلس الوزراء، الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور هشام شيحة، مدير عام مستشفيات الغربية، الدكتور عبد الرحمن أبو الخير، مدير التأمين الصحي ببسيون، عبد الوهاب الحضري، عضو المكتب الفني لمحافظ الغربية، ومنى صالح، رئيس مركز ومدينة بسيون.خلال القافلة، تم حصر المواطنين الذين يحتاجون لتدخلات جراحية عاجلة ووصل عددهم لـ120 حالة مرضية تستدعى التدخل الجراحي في تخصصات (الرمد، القلب، العظام، الجلدية، الباطنة، الجراحة)، وسيتم إجراء تلك العمليات في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وستتكفل الدولة بتكاليفها كاملة بجانب توفير أطراف صناعية من مستشفيات القوات المسلحة.يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بصحة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الطبية لكل مواطن بكافة أرجاء الجمهورية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.