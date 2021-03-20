أكثر من 4 آلاف إصابة و115 وفاة بكورونا فى بلغاريا

سجلت بلغاريا 4 آلاف و162 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 299 ألفا و939 شخصا.وذكرت وزارة الصحة البلغارية، فى بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن هذه الأرقام جاءت نتيجة إجراء 18 ألفا و449 فصحا طبيا للكشف عن الجائحة.وأضافت أن إجمالي حالات الوفيات المرتبطة بالجائحة في بلغاريا وصل إلى 11 ألفا و932 شخصا بعد تسجيل 115 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.ووفقا لأحدث البيانات، تماثل 1555 شخصا للشفاء في الفترة نفسها ووصل إجمالي المتعافين إلى 233 ألفا و569 شخصا.وأفادت وزارة الصحة البلغارية بارتفاع عدد المصابين بالفيروس الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج بوحدات العناية المركزة في المستشفيات إلى 689 شخصا.