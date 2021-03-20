الشرطة الهندية تعلن استمرار عملياتها الأمنية في جامو وكشمير

أعلنت الشرطة الهندية، عن نجاحها في تنفيذ 275 عملية إغارة ومداهمة مسلحة في إقليم جامو وكشمير الهندي للسيطرة على حركة التطرف المسلح في الإقليم والقضاء على آخر مسلح فيه وهى المواجهات التي بدأت في العام 2020.وقال كولديب سينج مدير عمليات الشرطة الهندية، خلال احتفالات جرت صباح اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال بمرور 82 عاما على تأسيس الشرطة الوطنية الهندية - إن الاشتباكات بين قوات الأمن الهندية ومتطرفي جامو وكشمير لا تزال مستمرة، كاشفا عن سقوط 11 مسلحا كشميريا قتلى في اشتباكات مع رجال الأمن الهندي منذ بداية العام الجاري فقط، مشيرا إلى أن عمليات إلقاء الحجارة لاستفزاز قوات الأمن لا تزال قائمة، وأن القوات الهندية الأمنية استطاعت بمعاونة الجيش جمع 378 قطعة سلاح من أيدي العناصر المسلحة الكشميرية ومصادرة وتفكيك 41 عبوة ناسفة يدوية الصنع.كما أعلن المسئول الأمني الهندي الرفيع كذلك عن تصفية 226 من العناصر المسلحة الكشميرية واعتقال 296 عنصرا مسلحا منذ بدء العمليات في العام الماضي.