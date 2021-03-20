انطلاق عروض المسرح المتنقل بالقرى الأكثر احتياجا في أسوان (صور)

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الفاعليات للوصول بالمنتج الثقافي للقرى الأكثر احتياجا وتحقيق العدالة الثقافية من خلال عروض المسرح المتنقل بقرى محافظة محافظة أسوان، حيث نظم فرع ثقافة المحافظة قافلة ثقافية بقريه "قورتة" تستمر لمدة ثلاثة أيام.بدأت فاعليات اليوم الأول بكلمة نجوى أحمد سيد، مدير عام ثقافة أسوان، ثم صابر حسين، رئيس مدينة كلابشة، ثم أقيمت محاضرة بعنوان "العنف ضد المرأة" عن أنواع العنف والأثار المترتبة عليه وأشكاله وكيفية مواجهه، تلاها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء عليه طلحة وشعر النميم حسين النجار.ذلك إلى جانب ورشة حرف بيئية "كروشية" المدربة أم كلثوم منير وعمل شنط بالكروشية وخيط المكرمية، وورشة فنية "اكسسوار فرعونى" للفنانتين يارا محمود وفاطمة علواني، باستخدام قماش الشيفون والجوخ والستان والفوم جيلتر، وورشة "مسرح" للمخرج أحمد الغول، والتدريب على التمثيل والأداء الحركي على المسرح، أيضا أقيم معرض "كتاب" لإصدارات الهيئة واكتشاف مواهب من أبناء القرية.واختتمت فاعليات اليوم الأول بعرض لفرقة توشكى للفنون التلقائية مجموعة من التبلوهات النوبية وهي "العمل والإنتاج، الزراعة، الصياد، الغزل النوبي، أسمر شيرتو، أفراح النوبة، زفة العريس، الأراجيد".