15.2 ألف إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 15 ألفا و292 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و535 ألفا و218 شخصا.وقال وزير الصحة الاوكراني مكسيم ستيبانوف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم السبت، إنه تم تسجيل 260 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات جراء الفيروس إلى 29 ألفا و775 حالة، وتماثل للشفاء 5 آلاف و190 شخصا، ليبلغ إجمالي المتعافين في أوكرانيا مليونا و253 ألفا و972 شخصا.