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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليست المرة الأولى.. «فيسبوك» يكشف أسباب عطل الماسنجر والواتساب

السبت 20/مارس/2021 - 09:13 ص
الماسنجر والواتساب
الماسنجر والواتساب
هدير سند
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أعلنت شركة "فيسبوك" عن إصلاح العطل الفني الذي ضرب تطبيقاتها الثلاثة "ماسنجر" و"واتسآب" و"إنستجرام"، مساء أمس الجمعة، وتضرر منه الآلاف حول العالم لمدة 45 دقيقة، بحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي.

وأوضحت "فيسبوك" في بيان لها أنه، تسببت مشكلة فنية في صعوبة وصول المستخدمين إلى بعض خدمات "فيسبوك"، لقد حللنا هذه المشكلة للجميع، ونعتذر عن أي إزعاج".

وأضاف "فيسبوك" في بيانه، أنه تم إصلاح انقطاع الخدمة وإجراء تحديثات إضافية لتعكس استعادة كافة الخدمات.

كما أكد موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" عبر حسابه على موقع "تويتر" عن حل العطل الذي أصابه، أمس الجمعة.

وغرد أن "بعض المستخدمين واجهوا مشكلات مع حسابات "إنستجرام" الخاصة بهم في وقت سابق، لكننا عدنا الآن، تم إصلاح المشكلة ونأسف لحصولها".

كذلك أعلن تطبيق المراسلة الفوري "واتسآب" عن حل العطل الفني أمس، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "شكرا على سعة صدركم، لقد كانت 45 دقيقة طويلة، لكننا عدنا.

يشار إلى أن انقطاع الخدمة أمس الجمعة ليس الأول بالنسبة لشركة "فيسبوك"، فقد وقع عطل فني في تطبيق "فيسبوك ماسنجر" والرسائل الخاصة في "إنستجرام" في شهر ديسمبر الماضي، كما واجه "فيسبوك" و"إنستجرام" انقطاعات كبيرة خلال عيد الشكر في عام 2019.

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