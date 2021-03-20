وزيرة الهجرة تهنئ أول مصرية تترشح لمنصب عمدة ضاحية بشيكاغو الأمريكية

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة إلى "ماري أليكسندر بسطا" كأول مصرية يتم ترشيحها بقوة لمنصب عمدة ضاحية بولينجبروك بمدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، وإدراجها ضمن قائمة أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم لعام 2021.وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن هذا النجاح مدعاة للفخر والاعتزاز للوطن الأم مصر.وأضافت: "ونحن نحتفل حاليا بشهر المرأة نجد أن شعار مصر تستطيع بالتاء المربوطة يتحقق دوما مع كل إنجاز لحفيدات الفراعنة حول العالم، والسيدة ماري قدوة ونموذج مشرف للمرأة المصرية المهاجرة بالخارج".كما أعربت وزيرة الهجرة، خلال اتصال هاتفي أجرته مع ماري، عن تمنياتها لها بمزيد من التقدم والنجاح في مسيرتها، إذ أنها من المقرر أن تخوض الانتخابات على منصب العمدة في غضون أسابيع من أجل أن تتقلد المنصب بشكل رسمي.وأوضحت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع ماري على بدء التنسيق والتعاون خلال الفترة القادمة في عدة ملفات تعمل عليها وزارة الهجرة.من جانبها، عبرت ماري بسطا عن بالغ سعادتها بتهنئة وزيرة الهجرة لها، وأكدت على تقديرها لدورها العظيم في رعاية الجاليات المصرية بالخارج والتواصل المستمر معهم، معربة عن مشاعر الحب والانتماء لمصر وفخرها بما وصلت إليه الآن من تقدم وتنمية يجعلها في مصاف الدول الكبرى.