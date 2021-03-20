937 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم السبت، 937 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية من بينها 6 حالات وافدة من الخارج.وذكرت الوزارة -في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 149 ألفا و145 حالة، تعافى منها 139 ألفا و14 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 7 آلاف و166 حالة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 1466 حالة.