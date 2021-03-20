رفع 317 طن مخلفات بحي غرب الإسكندرية

نفذت إدارة الرقابة والرصد البيئي بحي غرب الإسكندرية، حملة نظافة ورفع أتربة ومخلفات بنطاق الحي، بناءً على تعليمات المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي.وأسفرت الحملة عن رفع 170 طن "أتربة ورديم" بنطاق الحي، وتم متابعة رفع شركة "نهضة مصر" القمامة من مراكز التجمعات بمعدل 147 طن.ووجهت المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، بالمتابعة اليوميه وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بنطاق الحي حفاظا على البيئة المحيطة وصحه المواطن.