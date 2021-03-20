تبدأ بغرامات.. عقوبات مشددة على مجالس العزاء في العراق

وجهت وزارة الصحة العراقية فرقها الصحية بغرض فرض غرامات بحق مقيمي مجالس العزاء وإحالتهم للقضاء، حسب قانون الصحة العامة، لتحملهم مسئولية زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت الخميس الماضي أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت، فرض حظر التجوال التام الكلي في العاصمة بغداد والمحافظات كافة، بدءًا من يوم الخميس الساعة التاسعة مساءً إلى يوم الأحد الساعة الخامسة صباحًا من كل أسبوع، وفرض حظر التجوال الجزئي في بقية الأيام من الساعة التاسعة مساءً إلى الخامسة صباحًا من اليوم اللاحق، ويبدأ التطبيق من يوم الاثنين الموافق 22-3-2021، وبالاستثناءات نفسها".وأضافت أن "إجراءات الحظر سيعاد تقييمها بحسب الموقف الوبائي قبل شهر رمضان القادم"، مشيرة إلى أن "القرار تضمن إعادة فتح المطاعم والمولات والمقاهي والكافتريات للأيام من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة الخامسة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً، مع غلقها يومي الجمعة والسبت، بدءًا من يوم الإثنين الموافق 2232021، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية كافة، ومنع تقديم الأراكيل في تلك الأماكن".وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة العراقية، أمس الجمعة، تم تسجيل 5258 إصابة بفيروس كورونا منها شفاء 4237 حالة ووفاة 41.