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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سيرلانكا تنفي دخول الموجة الثالثة من كورنا إلى أراضيها

السبت 20/مارس/2021 - 09:06 ص
كورونا
كورونا
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نفت حكومة سيريلانكا دخول البلاد في الموجة الثالثة لوباء كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الدولة السيريلانكية للشئون الصحية سوديرشى فيرمينبللو، إنه على الرغم من تصاعد أعداد الإصابات بـ"كوفيد-19" نتيجة تفشي الموجة الثالثة من الوباء في بلدان مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا فإنه لم يتم حتى الآن رصد ارتفاعات ذات صلة بالاصابات الجديدة المتحورة للوباء التي يمكن من خلالها القطع بأن الموجة الثالثة وصلت إلى الأراضي السيريلانكية.

وأكدت فيرمينبللو، في مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم السبت، اتخاذ الحكومة لكافة الإجراءات الإحترازية لمنع تفشي الوباء مع اقتراب الاحتفالات بأعياد الفصح في أبريل القادم، ولفتت إلى أن البلاد شهدت ذروة الإصابات بكورونا شهري يناير وفبراير الماضيين وهو ما نجم عنه اضرار فادحة باقتصاد البلاد.

وكانت وزارة الصحة في سيريلانكا، أجازت بشكل طارىء، أمس الجمعة، استخدام لقاح سينو فارم الذي طورته الصين لتحضين مواطنيها ضد الكورونا والذي قدمت منه 300 ألف جرعة هدية لسيريلانكا وتسعى إلى موافقة السلطات في كولومبو على استقبال 600 ألف جرعة لقاح صيني إضافية خلال الأيام القادمة.

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