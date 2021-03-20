«علقة موت» للص المواشي بالغربية.. وجهود لضبط 3 آخرين (صور)

تكثف مباحث مركز السنطة بالغربية جهودها لضبط 3 لصوص بعد هروبهم أثناء محاولة سرقتهم مواشي وتمكن الأهالي من ضبط رابعهم وتقيدوة بعد تلقينة علقة مبرحة.كان مأمور قسم شرطة السنطة تلقى بلاغًا من الأهالي بضبط لص تسلل إلى حظيرة أحدهم لسرقة ماشية.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة السنطة وتبين أنه أثناء قيام "محمد. م.ا" له معلومات جنائية فى 13 قضية بمجال السرقات يرافقة 3 آخرين فروا هاربين داخل دراجة بخارية "توكتوك" بسرقة ماشية من مزرعة على مصرف المنشاوى بين قريتي "الرجبية" و"مسهلة"، قام أصحاب المزرعة ومعهم عدد من الأهالي بالإمساك به ولقنوه "علقة ساخنة" وقيدوه بالحبال والجنازير واتصلوا بالشرطة لاستلامه وتحرير المحضر اللازم.