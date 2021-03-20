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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرتغال تستثمر 12 مليار يورو في تطوير البنية الصحية

السبت 20/مارس/2021 - 09:00 ص
منظومات الرعاية الصحية.
منظومات الرعاية الصحية.
أ ش أ
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تعتزم البرتغال استثمار 12.1 مليار يورو (14.4 مليار دولار أمريكي) خلال العام الجاري في تطوير منظومات الرعاية الصحية.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي انتونى كوستا إن حكومته تولي أهمية خاصة ببناء منظومة متطورة للرعاية الصحية الشاملة للبرتغاليين.

وقال - في بيان صحفي صدر اليوم في لشبونه - إن تلك الاعتمادات ستأتي من صندوق الكوارث الصحية في جانب منها، ومن آليات تمويل تتبع الاتحاد الأوروبي لمواجهة تداعيات كورونا وهي الأليات التي بدأت الحكومة البرتغالية مخاطبة الاتحاد الأوروبي للاستفادة من مزاياها التمويلية.
وسيتم بموجب تلك التمويلات تطوير نظام "رعاية صحة الأسرة" وتطوير وسائل تخزين وتوزيع اللقاحات والأمصال والمستحضرات الطبية.

وكانت البرتغال قد شهدت 11 حالة وفاة إضافية نتيجة الإصابة بكورونا ليرتفع بذلك إجمالي من صرعهم هذا الوباء إلى 16 ألفا و654 حالة وفاة بين مواطنيها خلال الساعات الـ (24) الماضية، كما سجلت مراكزها الطبية 588 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي ليصل مجموع الإصابات من البرتغاليين إلى 816 ألفا و623 مصابا.

وبلغ عدد من تم تلقيحهم ضد وباء كورونا من البرتغاليين حتى نهاية يوم عمل أمس الجمعة مليونا و280 ألفا و209 من البرتغاليين والمقيمين على أراضي البرتغال.

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