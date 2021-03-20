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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق تنفي توفر لقاحات كورونا في الصيدليات الخاصة

السبت 20/مارس/2021 - 08:55 ص
كورونا
كورونا
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أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، أن مهمة استيراد وتوزيع لقاح كورونا مناطة بها حصرا، نافية الشائعات بشأن توفر اللقاح في بعض الصيدليات الخاصة.

وأوضح مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) أنَّ "قرارات واضحة وصارمة صدرت من قبل مجلس الوزراء بعدم السماح لأي شركة أو جهة تابعة للقطاع الخاص بالمتاجرة باللقاح، مبينًا أنَّ أيَّ جهة تثبت متاجرتها باللقاح ستتعرض للمساءلة القانونيَّة.

وأضاف أنَّ وزارة الصحة لم تمنح أي مكتب علمي أو صيدليَّة أو مستشفى أهلي حق إعطاء اللقاحات للمواطنين، وكل ما يتداول من شائعات بهذا الخصوص، غير صحيح وعارٍ عن الصحة، فاللقاح يعطى فقط من قبل وزارة الصحة والمؤسسات الصحيَّة التي حددتها الوزارة.

من جهته، أكد النائب الثاني لنقيب الصيادلة الدكتور أمجد حسيب خميس، أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن اللقاحات وتوزيعها ضمن برامج وقنوات ومنافذ معينة تم تحديدها من قبل الوزارة، ولا يوجد تداول للقاح في القطاع الخاص أو المكاتب العلميَّة أو المذاخر الطبيَّة، كون هذه اللقاحات مصنعة من قبل شركات معينة وتصدر إلى حكومات ووزارات الصحة التابعة للدول وفق عقود مبرمة، ولا يوجد ترخيص للشركات المصنعة بتداولها مع الأسواق الخاصة.

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