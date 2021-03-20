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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: انسحابنا من أفغانستان بحلول مايو لن يكون قرارا سهلا

السبت 20/مارس/2021 - 08:53 ص
بايدن
بايدن
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن اتخاذ قرار بسحب ما تبقى من القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الأول من مايو القادم "لن يكون قرارا سهلا".

وتوقع بايدن فى مقابلة أجرتها معه شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن يحتاج الأمر إلى مزيد من الوقت لاتخاذ قرار طالما بقيت عملية بناء السلام هناك متعثرة.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن العمل على سحب القوات الأمريكية من أفغانستان ربما يكون الموضوع الوحيد محل الاتفاق بين إدارة بايدن الديمقراطية الحالية، وإدارة سلفه ترامب الجمهورية السابقة، حيث أن كلا الرئيسين مقتنع بضرورة استعادة الجنود الأمريكيين البالغ عددهم 2500 جندى من أفغانستان إلى أرض الوطن.

تجدر الإشارة إلى أن 13 ألفا من قوات الجيش الأمريكى كانت تعمل فى أفغانستان طيلة الأعوام العشرين الماضية سعيا الى مكافحة الإرهاب ولجم المسلحين المتشددين وبناء دولة مستقرة هناك ذات نظام ديمقراطي، كما اعتمدت قوات حلف شمال الأطلنطى فى أفغانستان والبالغ قوامها سبعة آلاف مقاتل بصورة اساسية على الدعم العسكرى الأمريكى لها طيلة الأعوام الماضية.

ورغم قيام الإدارات الأمريكية المتعاقبة بعمليات سحب جزئى متدرجة للقوات الأمريكية العاملة فى أفغانستان، إلا أن هدف مكافحة الإرهاب فى أفغانستان ظل هاجسا وهدفا استراتيجيا أمام مخططى الدفاع والسياسة الخارجية الأمريكيين طيلة الأعوام التسعة عشرة الماضية التى لقى فيها 2500 جندى أمريكي مصرعهم فى أفغانستان وأصيب 21 ألفا آخرين فى العمليات العسكرية هناك، وهو ما جعل ملف بقاء القوات الأمريكية فى مسارح العمليات الأفغانية الوعرة قضية اجتماعية وإنسانية وسياسية شائكة داخل المجتمع الأمريكى وتحديا لكل ساكنى البيت الأبيض من الرؤساء الأمريكيين.

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