البيت الأبيض يرشح السيناتور الديمقراطي السابق بيل نيلسون لرئاسة «ناسا»

رشح البيت الأبيض السيناتور الديمقراطى السابق عن ولاية فلوريدا بيل نيلسون لرئاسة الوكالة الوطنية لأبحاث الفضاء ناسا .وذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس الأمريكى جون بايدن ان ترشيح نيلسون لهذا المنصب سيدعم تطوير برامج استغلال الفضاء وتطبيقاتها وهى البرامج التى توليها الإدارة الأمريكية الحالية أهمية كبرى .ويمتلك رئيس ناسا الجديد بيل نيلسون خبرة واسعة بعلوم وأبحاث الفضاء بحكم سابق مشاركته فى الرحلات المكوكية لوكالة ناسا للفضاء، كما أسهم نيلسون البالغ من العمر 78 عاما كمشرع سابق لثلاث دورات متتالية فى الكونجرس الأمريكى فى صياغة القوانين الرئيسية الحاكمة لأبحاث الفضاء الأمريكية وتطبيقاتها ذات الاستخدام التجارى وامتد إسهامه التشريعى فى هذا المجال حتى خسارة مقعده في انتخابات التجديد النصفى التى جرت فى العام 2019 .وفى حالة مصادقة الكونجرس الأمريكى على تعيينه ، سيخلف بيل نيلسون – الضابط السابق فى سلاح الجو الأمريكى - فى رئاسة ناسا جيم بريدنيستين المدير السابق لوكالة ناسا والذي عينته ادارة الرئيس السابق دونالد ترامب فى هذا المنصب وقدم استقالته من منصبه فى العشرين من شهر يناير الماضى .