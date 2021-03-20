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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تتآمر لإبادة السكان.. تقرير يحذر من خطورة «الإخوان» في بريطانيا

السبت 20/مارس/2021 - 08:46 ص
الإخوان
الإخوان
هدير سند
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كشف تقرير نشره موقع "Byline Times" البريطاني، عن أن جون بيو، كبير مستشاري السياسة الخارجية لرئيس الوزراء بوريس جونسون، تم تكليفه بالإشراف على إعداد مشروع بحثي عن جماعة "الإخوان" ليكون مرجعا خاصا للجنة مكافحة التطرف "CCE" التي شكلتها الحكومة في عام 2017 لمواجهة الجماعة الإرهابية.

ووفقا للتقرير الذي نشره الموقع أمس الجمعة، حذرت الورقة البحثية من خطر توغل جماعة الإخوان في المملكة المتحدة، داعية الحكومة إلى عدم الاستهانة بطموحاتها لأنها "تمثل تهديدا شاملا وكامنا وراء كل مسجد او مشروع جمعية إسلامية في البلاد".

وأوضحت الورقة، التي تم الانتهاء من كتابتها في أواخر 2016، أن "الإخوان" تتآمر سرًا للتسلل إلى الغرب لإبادة السكان البيض الأصليين وتسيطر على غالبية جمعيات المجتمع المدني الإسلامية الأبرز في المملكة المتحدة.

والورقة التي حملت عنوان "الإخوان المسلمون العالميون في بريطانيا.. هل هي حركة اجتماعية؟"، أعدها البروفيسور ديمون لي بيري الحاصل على درجة الدكتوراة عن بحث أجراه عن جماعة الإخوان في بريطانيا، تحت إشراف الأكاديمي الأمريكي لورنزو فيدينو، الذي عمل في كثير من المراكز البحثية التي تعمل على مكافحة الإرهاب والتطرف الممارس من قبل جماعات الإسلام السياسي.

وذكرت الورقة البحثية، التي اعتمدت في مصادرها على تقارير "جمعية هنري جاكسون" المعروفة بتقاريرها التي تحذر من التمويل الأجنبي للجماعات المتطرفة فى المملكة المتحدة، ان لمنظمات الإسلامية البريطانية السائدة هي جزء من حركة "الإخوان الجديدة" التي تعمل من أجل "النهضة الإسلامية" في بريطانيا.

ولفت الموقع إلى أن "بيو" قبل تعينه في حكومة بوريس جونسون في عام 2019، كان مؤرخًا مشهورًا لفن الحكم البريطاني في King’s College London، حيث يعمل أستاذًا للتاريخ والسياسة الخارجية، وبهذه الصفة ترأس مشروعًا يسمى "بريطانيا في العالم" لمؤسسة فكرية Policy Exchange، تم إطلاقه من قبل وزير الدفاع البريطاني آنذاك مايكل فالون.

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