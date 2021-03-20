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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

العراق: لدينا 47 ألف مخطوطة لا تقدر بثمن مكتوبة بطريقة عجيبة

السبت 20/مارس/2021 - 08:45 ص
مخطوطة
مخطوطة
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أفاد مسؤول عراقي أن دار المخطوطات العراقية تضم 47 ألف مخطوطة لا تقدر بثمن ومكتوبة بطريقة عجيبة من الحروف والأختام.

وقال أحمد العلياوي المدير العام لدار الكتب والوثائق بوزارة الثقافة والسياحة والآثار لصحيفة "الصباح" الصادرة اليوم السبت إن "دار المخطوطات العراقية تعد الأكبر في المنطقة العربية عدا ونوعا ".

وأضاف أن مخازن الدار "تضم كما هائلا من هذه المخطوطات للمؤلفين أنفسهم مكتوبة بخط أيديهم على مستوى شعراء وفلاسفة ورجال تاريخ لا تقدر بثمن إحداها بخط ابن أبي الحديد صاحب الشرح المشهور لكتاب عن نهج البلاغة فضلا عن نفائس مكتوبة بطريقة عجيبة على مستوى الحرف والاختام لاتقرأ إلا بتسليط الأشعة تحت الحمراء لمعرفة مابها ".

وذكر العلياوي" أن الدار تمكنت بعد العام 2003 من الحفاظ على ممتلكاتها ومخطوطاتها التي لا تزال موجودة وهناك عمل دائم على ترميمها وصيانتها والتصوير والفهرسة والمايكروفيلم، والدار تفتح أبوابها لكل الباحثين المحققين ".

وذكر أن "هناك حاجة بالغة لتوفير مكان لائق بالمخطوطات وإنشاء متحف دائم لها تتوفر فيه درجتا الحرارة والرطوبة لحمايتها من التلف وهذا يتطلب جهدا وطنيا للعناية بهذا التراث والإرث الحضاري المهم".

وأشار المدير العام لدار الكتب والمخطوطات إلى أنه لا توجد إحصائية دقيقة للمخطوطات التي تعرضت للتلف رغم أنه لا توجد سرقات لها مؤكدا عدم دقة الحديث عن تهريب المخطوطات إلى خارج البلاد.

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